Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddieb flüchtet nach missglücktem Diebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem sich ein bislang unbekannter Fahrraddieb am Sonntag, 25. August, an einem am Willy-Brandt-Platz abgestellten Fahrrad zu schaffen machte, flüchtete er, als er vom Besitzer des Rades überrascht wurde.

Gegen 18 Uhr beobachtete der Fahrradbesitzer, wie ein Unbekannter mit einem Bolzenschneider versuchte, das Fahrradschloss aufzubrechen. Als er den Dieb ansprach, der gerade dabei war, sein angekettetes Fahrrad zu entwenden, griff er beherzt nach seinem Rad.

Bei einem anschließenden Gerangel verletzte der unbekannte Dieb den 51-jährigen Besitzer mit einem Schraubendreher leicht an der Hand.

Anschließend flüchtete der Dieb über den Schwarzen Weg und die Hohe Straße in die Taubenstraße.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist schätzungsweise 1,70 Meter groß und trug eine grüne Kappe. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen langärmeligen Kapuzenpullover, einer dunklen kurzen Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Außerdem führte er einen grünen Rucksack mit sich.

Hinweise zu dem flüchtigen Dieb nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

