Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0450 --Polizisten stellen Sprayer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Ostertor, Prangenstraße Zeit: 28.07.2024, 06:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagmorgen zwei 30 und 31 Jahre alte Männer. Sie sind verdächtig, kurz zuvor im Steintor eine Hauswand besprüht zu haben.

Gegen 06:45 Uhr wurde eine Anwohnerin in der Prangenstraße auf Geräusche von Sprühdosen aufmerksam, sah aus dem Fenster und konnte zwei Männer sehen, die gerade eine Hauswand beschmierten. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten in der Nähe die beiden Verdächtigen, einer hatte sich zunächst unter einem Auto versteckt und versuchte dann zu flüchten. Eine weitere Streifenwagenbesatzung nahm ihn dann kurz darauf vorläufig fest. Der 31 Jahre alte Mann hatte Farbanhaftungen an der Hand und an der Kleidung. Die Wand in der Prangenstraße war auf mehreren Metern mit dem Schriftzug "12B3" beschmiert worden. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Illegale Graffiti sind Sachbeschädigungen und werden strafrechtlich verfolgt. Dazu bekommen Sprayer die Rechnung der Geschädigten. Dafür können diese einen Schuldtitel bei Gericht erwirken - und der hat eine Laufzeit von 30 Jahren! Das bedeutet, dass man 30 Jahre lang verpflichtet ist, den Schaden zu bezahlen, wenn man zum Zeitpunkt der Tat kein Geld besitzt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell