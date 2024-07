Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0447--Polizei warnt vor falschen Polizisten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Gustav-Deckwitz-Straße Zeit: 27.07.24, 15.20 Uhr

Die Polizei Bremen warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, um Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen und gibt Präventionstipps. Am Samstag gelang es diesen Kriminellen in Kattenturm erneut, Schmuck und Bargeld zu erbeuten.

Ein 86 Jahre alter Mann erhielt am Samstag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der berichtete, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Man untersuche die Fälle nun und wolle ihm Fotos von Verdächtigen zeigen. Dazu würde er einen Kollegen vorbei schicken. Gegen 15.20 Uhr erschien der angekündigte vorgebliche Polizist und zeigte dem Senior Fotos auf einem Handy von irgendwelchen Männern. In der Wohnung ließ sich der Fremde dann Wertgegenstände zeigen, um sie fotografisch zu dokumentieren. In einem unbeobachteten Moment flüchtete der Mann mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung. Er soll etwa 30 Jahre alt, schlank, und ca. 1,75 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Winterjacke, eine dunkle, lange Hose und eine schwarze Schirmmütze. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Polizei Bremen warnt eindringlich: Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Am Telefon versuchen sie unter verschiedenen Vorwänden, ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben. Dazu behaupten sie beispielsweise, dass Geld und Wertsachen zuhause oder auf der Bank nicht sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten.

Die Polizei Bremen rät: Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- oder Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten - das tun nur Betrüger. Sollten Sie sich unsicher fühlen oder glauben, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein, rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 an. Wichtig: Beenden Sie das vorherige Gespräch, wählen Sie selbst, und benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste. Mehr Tipps unter www.Polizei.Bremen.de.

