POL-NI: Lindhorst - Festnahme nach Bedrohungslage

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Montag den 6.5. gegen 20:30 Uhr Am Dornbusch 15 in Nienburg ereignete. Der 78-jährige Geschädigte aus Nienburg war zu der Zeit bei einem Freund zu Besuch, als die Alarmanlage seines Fahrradschlosses ertönte. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Unisex E-Bike der Marke Gudereit, welches vor dem Haus angeschlossen ...

