Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Montag den 6.5. gegen 20:30 Uhr Am Dornbusch 15 in Nienburg ereignete.

Der 78-jährige Geschädigte aus Nienburg war zu der Zeit bei einem Freund zu Besuch, als die Alarmanlage seines Fahrradschlosses ertönte.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Unisex E-Bike der Marke Gudereit, welches vor dem Haus angeschlossen stand.

Als er draußen nachgesehen hatte, war das Fahrrad bereits weg. das Schloss wurde durchtrennt und in einem Grünstreifen liegen gelassen.

Das Fahrrad hatte einen Wert von über 2000 Euro.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell