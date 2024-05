POL-NI: Stadthagen - Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Bückeburg (ots) - (ma) Von einem Privatgrundstück in Bückeburg ist ein Mountainbike der Marke Bulls, Modell "Zarena Street 2", gestohlen worden. Das schwarze Zweirad, mit türkisen Streifen auf dem Rahmen, stand bei der geschädigten Familie in der Straße "An der Schölbeeke" unter dem dortigen nicht von der Straße einsehbaren Carport. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat ...

mehr