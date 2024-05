POL-NI: Mountainbike gestohlen

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 6.5.2024 zwischen 9:30 und 10:20 Uhr in Stadthagen ereignete. Eine 55-Jährige aus Obernkirchen parkte ihren grauen Mitsubishi im oben genannten Zeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Angerstraße Höhe Hausnummer 4 in Stadthagen. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte bemerkte sie Beschädigungen ...

