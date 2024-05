POL-NI: Stolzenau- Diebstahl von zwei Fahrzeugen- 80.000 Sachschaden

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich heute (6.5.2024) gegen 9:10 Uhr auf der B61 in Uchte ereignete. Zwei Pkw fuhren hinter einem Lkw auf der B61 aus Uchte in Richtung Kirchdorf. Auf Höhe Rauher Krug kam es während des Überholvorgangs zu mehrmaligem Kontakt beider Pkw. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. ...

mehr