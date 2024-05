POL-NI: Herrenloses Fahrrad auf Brachfläche im Ginsterweg aufgefunden

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht nach Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen dem 3.5., 15 Uhr und dem 5.5., 19:30 Uhr Am Sonnenbrink in Stadthagen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in dem oben genannten Zeitraum den linken Außenspiegel eines Hyundai i20 einer 51-Jährigen aus Stadthagen. Der Pkw war am rechten Fahrbahnrand Höhe Hausnummer 13 geparkt. Der ...

mehr