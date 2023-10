LPI-J: Ölspur

Jena (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagfrüh Am Anger Höhe der Baustelle "Neuer Campus". Ein LKW parkte dort seitlich am Fahrbahnrand, als ein anderer LKW an diesem vorbeifuhr. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung, wodurch Schaden verursacht wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per ...

