Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennender Pkw

Weimar (ots)

Am Montagmittag wurde zwischen den Ortslagen Kranichfeld und Rittersdorf ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Ein 42-Jähriger war mit seinem Chevrolet unterwegs, als es aus dem Bereich des Armaturenbrettes qualmte. Geistesgegenwärtig lenkte der Mann den Pkw neben die Straße auf einen Schotterweg, wo das Fahrzeug schließlich in Vollbrand geriet. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Ortsverbindungsstraße voll gesperrt. Schaden entstand lediglich am Fahrzeug selbst. Brandursache war ein technischer Defekt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell