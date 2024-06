LPI-J: Auffahrunfall

Reisdorf-Auerstedt (ots) - In Reisdorf und Auerstedt wurden Sonntagnacht mehrere Stromverteilerkästen mit Farbe besprüht. Die Täter wurden von einem aufmerksamen Bürger dabei beobachtet, wie sie die ursprünglich in blau-gelb-weiß besprühten Kästen mit roter und weißer Farbe übersprühten und in einen PKW davonfuhren. Durch das schnelle Handeln der Polizei konnte eine der drei Schmierfinke nur wenige Minuten ...

