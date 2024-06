LPI-J: Illegales Rennen

Jena (ots) - Mit dem Vorwand, erst am Folgetag zu bezahlen, gönnte sich ein 18-Jähriger eine Nacht in einem Hotel in der Jenaer Innenstadt. Als sein Plan am Folgetag aufflog, wurde die Polizei verständigt, die den Mann noch rechtzeitig fassen konnte. Der junge Täter, der auch aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit keine weiße Weste vorzeigen konnte, muss sich nun erneut strafrechtlich verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

