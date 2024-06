Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Traurige Kinderaugen

Jena (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Rudolstädter Straße einen Tretroller eines Kindes. Das Spielzeug war mit einem Schloss gesichert, was den Dieb jedoch nicht davon abhielt es zu stehlen. Am Sonntagabend musste das Kind den Diebstahl des Rollers, welcher zur Mittagszeit abgestellt wurde, feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

