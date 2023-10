BPOLI-KA: Mitarbeiterin und Mutter klauen im Geschenkeladen

Mannheim (ots) - Freitagnachmittag (20. Oktober) hat sich ein gesuchter Straftäter selbst bei der Bundespolizei in Mannheim gestellt. Gegen 16:45 Uhr erschien der 20-jährige bosnische Staatsangehörige bei den Beamten am Hauptbahnhof und gab an, eine Strafe bezahlen zu müssen. Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass dieser wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von rund 378 Euro konnte der Mann eine ...

