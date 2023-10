Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Kinder (8,9) nahm die Geraer Polizei auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach wurden die beiden geschädigten Jungen am 11.10.2023, gegen 15:50 Uhr im Bereich einer Grundschule in der Otto-Worms-Straße in Gera von zwei bislang unbekannten, älteren Kindern mit Fäusten bzw. einen Stock angegriffen und verletzt.

Personenbeschreibung der Angreifer

männlich, ca. 10 - 11 Jahre alt, bekleidet mit grauem T-Shirt, schwarzer Jacke, Brillenträger

Die Geraer Polizei nimmt Hinweise zum Sachverhalt (Bezugsnummer 0266053/2023) unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen .(RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell