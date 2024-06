LPI-J: Graffiti

Weimar (ots) - Am frühen Sonntagabend kam es in der Döllstädtstraße zu einem Streit zwischen er 40jährigen Frau und deren 18jährigen Bekannten. Dabei wurde der Mann offensichtlich so wütend, dass er bei drei, am Fahrbahnrand, abgeparkten Fahrzeugen den Außenspiegel beschädigte. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Frau konnte noch angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Der ...

mehr