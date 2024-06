Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann fährt sturzbetrunken Auto

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag rief eine Frau bei der Polizei an und teilte einen auffällig fahrenden PKW in der Taubacher Straße in Mellingen mit. Dieser solle Schlangenlinien fahren und bereits mehrfach den Bordstein touchiert haben. Mithilfe der Mitteilerin konnte das besagte Fahrzeug auf dem Nahkaufparkplatz angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 2,6 Promille aufwies. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

