POL-STD: Einbruch in Bargstedter Kindergarten

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Stader Bildungseinrichtung In der Zeit von Montag, den 25.03., 17:00 h bis Dienstag, den 26.03., 07:25 h sind bisher unbekannte Einbrecher nach dem Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Bullenhof" in Stade eingedrungen und haben diverse Türen und Schränke aufgehebelt und Räume ...

