Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Bildungseinrichtung, Einbrecher in Kranenburger Kindergarten

Stade (ots)

1. Einbrecher in Stader Bildungseinrichtung

In der Zeit von Montag, den 25.03., 17:00 h bis Dienstag, den 26.03., 07:25 h sind bisher unbekannte Einbrecher nach dem Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Bullenhof" in Stade eingedrungen und haben diverse Türen und Schränke aufgehebelt und Räume durchsucht.

Was der oder die Täter dabei erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der Gesamtschaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher in Kranenburger Kindergarten

Ebenfalls in der Zeit zwischen Montag, 17:00 h und Dienstagmorgen, 06:45 h sind Unbekannte in Kranenburg in der Dorfstraße auf das Gelände des dortigen Kindergartens gelangt und haben eine Terrassentür aufgehebelt.

Im Inneren konnten der oder die Täter dann zwei tragbare Musikboxen der Marke JBL entwenden.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell