POL-HB: Nr,; 0445--Vermummte greifen Polizei an

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 26.07.24, 23.15 Uhr

Freitagnacht versammelten sich etwa 50 vermummte Personen mit Transparenten und zogen durchs Steintorviertel. Aus der Gruppe heraus zündeten sie dabei Pyrotechnik und bewarfen alarmierte Einsatzkräfte mit Steinen und Glasflaschen. Mehrere Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schwerem Landfriedensbruch.

Die vermummte und schwarz gekleidete 50-köpfige Personengruppe versammelte sich in der Nacht auf dem Ziegenmarkt, brannte Feuerwerkskörper ab und zog unter anderem mit einem "Free All Antifas" - Banner zur Sielwallkreuzung. Alarmierte Einsatzkräfte wurden sofort von etwa 20 Angreifern mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen. Die Frontscheibe eines Streifenwagens zerbarst dabei teilweise. Die Streifenbesatzung blieb unverletzt. Anschließend flüchteten die Täter in Seitenstraßen. Bei einer anschließenden Fahndung konnten 13 Tatverdächtige gestellt werden, bei denen zum Teil Antifa-Aufkleber und Sturmhauben aufgefunden wurden. Die vier Frauen und neun Männer im Alter von 23 bis 34 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei sicherte noch in der Nacht Spuren und weitere Beweismittel.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung werden vom Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegengenommen. Wer Video- oder Fotoaufnahmen im Zusammenhang mit diesem Fall hat, kann diese der Polizei Bremen unter https://hb.hinweisportal.de zur Verfügung stellen. Wer seine Identität nicht preisgibt, bleibt anonym.

