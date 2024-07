Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0444 --Polizei kontrolliert in mehreren Stadtteilen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt, Neustadt Zeit: 25.07.2024, 16 Uhr

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll und weiteren beteiligten Behörden führte die Polizei Bremen am Donnerstag in der Östlichen Vorstadt, in der Neustadt und in Mitte mit verstärkten Kräften Kontrollen durch. Dabei wurden auch Lokale, Kioske, Imbisse und Cafés überprüft.

In den jeweiligen Stadtteilen standen insgesamt zwölf Lokalitäten in den Nachmittagsstunden im Fokus der Einsatzkräfte. Hierbei wurden durch den Ordnungsdienst drei Geschäfte aufgrund diverser Mängel geschlossen. Entsprechende Anzeigen wurden durch Mitarbeitende des Ordnungsamtes gefertigt. Gleichzeitig waren zivile und uniformierte Polizisten zur Bekämpfung des Drogenhandels unterwegs. Hier wurden umfangreiche Kontrollen durchgeführt und insgesamt sechs Strafanzeigen gefertigt. Insgesamt wurden 37 Personen kontrolliert, ein Drogenbunker mit mehreren Betäubungsmitteln wie Kokain, Marihuana und Ecstasy gefunden und Geld im mittleren vierstelligen Bereich beschlagnahmt. Zudem wurden 19 Platzverweise ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen. Insbesondere rund um den Hauptbahnhof werden weiterhin gezielte Maßnahmen ergriffen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell