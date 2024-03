POL-PPRP: Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (26.03.2024), gegen 12:40 Uhr, war ein 25-Jähriger mit seinem Citroën Transporter in der Uhlandstraße in Richtung Ostringplatz unterwegs, als ihm ein weißer Transporter so mittig auf der Fahrbahn entgegenkam, dass der 25-Jährige nach rechts ausweichen musste und hierbei mit dem Bordstein kollidierte. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der ...

mehr