POL-HB: Nr.: 0443--Farbschmierereien an Schule und Schwimmbad

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Hermannsburg Zeit: 24.07.2024, 21:35 Uhr Am Mittwochabend kam es an einer Oberschule im Ortsteil Kirchhuchting zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr, der durch einen Brand in einem Aufenthaltsraum ausgelöst wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Über den Notruf wurde der Polizei gegen 21:35 Uhr ein Feuer im Inneren der Oberschule in der Straße Hermannsburg ...

