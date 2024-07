Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0448--Junge Frau sexuell belästigt - Polizei nimmt Verdächtigen fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorstadt, Philosophenweg Zeit: 28.07.24, 05.50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen fassten am Sonntagmorgen einen Tatverdächtigen nach einer sexuellen Belästigung in der Bahnhofsvorstadt. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Zuvor soll der Mann am Philosophenweg mit seinem E-Scooter an einer 19-Jährigen vorbeigefahren sein, plötzlich angehalten und sie unsittlich am Gesäß berührt haben. Überdies rutschte das Kleid der jungen Frau dabei hoch. Passanten alarmierten sofort eine in der Nähe befindliche Polizeistreife, die den Flüchtigen in Bahnhofsnähe mit einem Einsatzwagen stoppen konnten. Verletzt wurde niemand.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 33 Jahre alten Verdächtigen wegen sexueller Belästigung.

