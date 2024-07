Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0449 --Autoaufbrecher gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 28.07.2024, 05:40 Uhr

In Gröpelingen beobachtete ein Zeuge in er Nacht zu Sonntag einen Mann bei mehreren Autoaufbrüchen. Die Einsatzkräfte stellten einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen und nahmen in vorläufig fest.

Gegen 05:40 Uhr wurde der Zeuge in der Gröpelinger Heerstraße von Lärm geweckt und schaute aus dem Fenster. Er sah, wie sich der 39-Jährige in einen Audi hineinlehnte. Zudem sah er, dass in mehreren Autos in dieser Straße eingebrochen wurde. Als der Zeuge etwas aus dem Fenster rief, stieg der Mann auf sein Fahrrad und flüchtete in Richtung Grünzug. Alarmierte Einsatzkräfte stellten den Tatverdächtigen in Tatortnähe und nahmen in vorläufig fest. Bei dem 39 Jahre alten Mann fanden die Polizisten zwei Taschen mit Diebesgut.

Gegen den Autoaufbrecher wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

