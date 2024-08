Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf Kreuzung - VW landet in Vorgarten

Hamm-Herringen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden kam es am Freitagmorgen, 23. August, auf der Kreuzung Kissinger Weg/Lange Straße.

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer aus Schwerte war gegen 8.20 Uhr auf dem Kissinger Weg in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung mißachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen VW-Fahrers aus Hamm, der auf der Lange Straße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der VW durchbrach anschließend einen Zaun und eine Hecke und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Die beiden Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Lange Straße musste während der Unfallaufnahme bis 9.45 Uhr von der Dortmunder Straße bis zum Kissinger Weg gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(hei)

