Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Abbiegender missachtet Vorrang

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Landwehr / Ramsdorfer Potweg;

Unfallzeit: 09.12.2023, 11.30 Uhr;

Eine schwer sowie eine leichtverletzte Person und rund 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen in Borken. Als gegen 11.30 Uhr ein 40 Jahre alter Bocholter von der Straße Landwehr nach links in den Ramsdorfer Postweg einbiegen wollte, missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Autos einer 82-Jährigen. Die Heidenerin war aus Richtung Gemen kommend in Richtung Heiden unterwegs. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin und deren Beifahrerin, eine 91-Jährige, schwer. Der Rettungsdienst brachte die Frauen in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell