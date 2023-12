Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kleinwagen angefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Emsstraße/Petersfeldstraße;

Unfallzeit: 08.12.2023, zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr;

Einen grauen Kleinwagen angefahren hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Bocholt. Der Toyota stand linksseitig am Rand der Emsstraße, unweit der Petersfeldstraße. Gegen 18.15 Uhr hatte ein Zeuge einen lauten Knall gehört und war auf die Straße gelaufen. In einiger Entfernung sah er einen Wagen mit einem Anhänger, das mutmaßlichen Verursacherfahrzeug. Die Polizei bittet den Fahrer des Gespanns sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Bocholt aufzunehmen: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell