Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A81, Lkr. Rottweil) Auffahrunfall zweier VW Golf fordert 15.000 Euro Schaden (12.08.2024)

Vöhringen, A81) (ots)

Am Montagmorgen gegen 5:30 Uhr hat sich auf der Autobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Sulz ein Auffahrunfall ereignet. Zwei VW-Golf-Fahrer im Alter von 29 und 54 Jahren fuhren im Baustellenbereich versetzt zueinander in Richtung Singen. In der Folge touchierte das hintere Auto den Golf des 29-Jährigen, woraufhin der Wagen ins Schleudern geriet und mit einer Warnbarke sowie der Schutzleitplanke kollidierte. An beiden Golf entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

