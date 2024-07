POL-PPKO: Koblenz - Maßnahmen zur Bekämpfung der Rotlichtkriminalität

Koblenz-Pfaffendorf (ots) - Gleich mehrfach kam es in den letzten zwei Wochen zu Sachbeschädigungen an Gräbern auf dem Friedhof in der Bienhornhöhe in Koblenz-Pfaffendorf. Am Sonntag, den 07.07.2024 hatten bislang unbekannte Täter die Grababdeckungen an drei Gräbern verschoben, Kerzenhalter zerbrochen und Blumentöpfe umgestoßen. In den Tagen darauf wurde zudem ...

mehr