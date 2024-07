Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl von Baumaschinen aus Firmenfahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

In der Zeit vom 12.07.,16 Uhr bis zum 13.07.24,22.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeuggegenstände aus einem Firmenfahrzeug, das in der Mayener Straße Höhe Hausnummer 158 in Koblenz abgestellt worden war. Bei dem Fahrzeug handelte es ich um einen weißen Transporter mit Koblenzer Kennzeichen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 unter der Rufnummer 0261-103 2910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell