Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Beschädigung von Gräbern auf dem Friedhof Pfaffendorfer Höhe

Koblenz-Pfaffendorf (ots)

Gleich mehrfach kam es in den letzten zwei Wochen zu Sachbeschädigungen an Gräbern auf dem Friedhof in der Bienhornhöhe in Koblenz-Pfaffendorf. Am Sonntag, den 07.07.2024 hatten bislang unbekannte Täter die Grababdeckungen an drei Gräbern verschoben, Kerzenhalter zerbrochen und Blumentöpfe umgestoßen. In den Tagen darauf wurde zudem eine hochwertige Blumenvase an einem weiteren Grab gestohlen.

Eine weitere Geschädigte meldete sich am vergangenen Freitag, den 12.07.2024 und gab an, dass vom Grab eines Angehörigen Kerzenleuchter und Vasen entwendet wurden, die fest an den Grabdeckel montiert waren. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte ähnliche Beschädigungen an zwei weiteren Gräbern feststellen. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung bzw. Diebstahl und Störung der Totenruhe erfasst.

Die Polizei fragt: Wer hat in dem fraglichen Tatzeitraum auffällige Beobachtungen auf dem Friedhof Pfaffendorfer Höhe gemacht und kann Hinweise auf die unbekannten Täter geben?

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter: pilahnstein@polizei.rlp.de; 02621/913-0.

