POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Line-Eid-Straße - Auto erfasst Radfahrerin und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen (09.08.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag auf der Line-Eid-Straße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen 17.10 Uhr aus einer Ausfahrt auf Höhe der Hausnummer 7 über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße ein und erfasst dabei eine auf dem Radweg in Richtung Innenstadt fahrende 51-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Radlerin stürzte daraufhin u verletzte sich. Ohne sich um die Frau zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer, der mit einem kleinen, weißen Elektroauto mit Thurgauer Kennzeichen unterwegs war, seine Fahrt jedoch fort. Die 51-Jährige begab sich schließlich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen.

