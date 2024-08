Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen,B14, Lkr. Tuttlingen) Verkehrspolizei ahndet bei Geschwindigkeitskontrollen in fünf Stunden 183 Verstöße (12.08.2024)

Aldingen, Aixheim-Neuhaus, B14 (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montagvormittag auf der Bundesstraße 14 zwischen Aldingen und Neufra Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auf Höhe Aixheim-Neuhaus erwischten die Polizisten dabei im Zeitraum von fünf Stunden insgesamt 183 Verkehrsteilnehmer, die die dort begrenzten 50 km/h missachteten und zu schnell unterwegs waren.

Der unrühmliche Spitzenreiter fuhr mit 89 km/h durch die außerhalb geschlossener Ortschaften gelegener 50er-Bereich, was ein Bußgeld in Höhe von 200EUR und einen Punkt in Flensburg zur Folge hat.

Nach wie vor ist überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle auf unseren Straßen.

Die Vielzahl der begangenen Geschwindigkeitsverstöße - insbesondere an einer durch eine Werksausfahrt mit Schwerlastverkehr äußerst gefährlichen Stelle- hat leider wieder einmal gezeigt, wie wichtig diese Überwachungsmaßnahmen und Kontrollaktionen sind um Raser aus dem Verkehr zu ziehen.

Deshalb wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und unangekündigte Verkehrs- und insbesondere auch Geschwindigkeitskontrollen durchführen um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle anderen sicherer zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell