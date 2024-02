Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Senior wird Opfer von Trickdieben - Zeugen gesucht

Rockenhausen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr Uhr, geht ein 81-jähriger Mann aus Rockenhausen im ALDI in Rockenhausen einkaufen. Dort wird er von einer weiblichen, mutmaßlich jugendlichen, Person in ein Gespräch verwickelt. Später stellt er fest, dass sein Geldbeutel mit über 200 Euro Bargeld und zahlreichen Dokumenten fehlte. Der Mann erinnert sich, dass während der gefühlten Ablenkung noch ein zweites Mädchen in der Nähe stand. Die Mädchen konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Es besteht der Verdacht, dass die Mädchen den Rentner gemeinschaftlich abgelenkt und bestohlen haben könnten. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise, sollte jemand in diesem, oder auch anderen Einkaufsmärkten hierzu sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. /rok

