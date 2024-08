Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Wespe verursacht Unfall (12.08.2024)

Schramberg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr hat eine Autofahrerin in der Dr.-Helmut-Junghans-Straße in Schramberg einen Unfall gebaut. Die 31-Jährige, die mit einem Citroen unterwegs war, versuchte eine Wespe aus dem Auto zu verscheuchen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der Citroen kollidierte mit einem Ford Focus, der rechts am Straßenrand parkte.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

