Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Obrigheim - Taser-Einsatz nach Trunkenheitsfahrt

Obrigheim (ots)

Am Samstag, 17.08.2024, gegen 23.27 Uhr, wurde in Obrigheim eine alkoholisierte Person gemeldet, welche aggressiv herumschreien würde. Der 37-jährige aus dem Leiningerland hatte sich bereits mit einem Pedelec fahrend entfernt, konnte aber in der Hauptstraße angetroffen werden. Während der Kontrolle zeigte sich die alkoholisierte und offensichtlich unter Betäubungsmittel stehende Person weiterhin aggressiv, beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Als er zudem versuchte auf vorbeifahrende Fahrzeuge einzuwirken, wurde er zurückgewiesen und aufgefordert auf dem Gehweg zu bleiben. Daraufhin beleidigte er wiederum die Polizeibeamten, bedrohte diese und ging auf diese zu. Der Aufforderung stehen zu bleiben kam der Beschuldigte nicht nach, weshalb nach Androhung das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser) eingesetzt wurde. Dieses zeigte Wirkung und er konnte anschließend gefesselt werden. Durch die Bereitschaftsstaatsanwältin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und entnommen. Im Anschluss wurde die Person in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik verbracht.

