Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 32-Jähriger wirft mit Steinen auf Bundespolizisten

Dessau (ots)

Am Sonntag, den 14. Januar 2024 trafen Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dessau gegen 23:00 Uhr auf einen polizeilich bekannten 32-Jährigen, der sich ohne Reiseabsichten und finanzielle Mittel im Bahnhof aufhielt. Die eingesetzte Streife sprach dem moldauischen Staatsangehörigen daraufhin einen Platzverweis aus, woraufhin dieser den Bahnhof verließ. Kurz darauf kam er erneut auf die Beamten zu. In seinen Händen hielt er, für die Bundespolizisten nicht erkennbar, zwei Steine, die er unvermittelt nach ihnen warf. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte den Wurfgeschossen ausweichen. Die Glasscheiben im Eingangsbereich eines Ladengeschäftes zersplitterten durch den Aufprall der Steine. Aufgrund des Angriffs brachten die Beworfenen den Mann zu Boden und nahmen ihn gefesselt mit zur Dienststelle der Bundespolizei. Er ist nun Beschuldigter in Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Zeit bis er sich soweit beruhigt hatte, dass er die Dienststelle wieder verlassen konnte, verbrachte er in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei.

