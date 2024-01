Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 20-Jähriger in den frühen Morgenstunden kontrolliert - Anzeigen folgen prompt

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 12. Januar 2024 stellten Bundespolizisten gegen 04:30 Uhr einen jungen Mann auf dem Hauptbahnhof Magdeburg fest und kontrollierten ihn. Eine Nachschau in der mitgeführten Tasche des Heranwachsenden brachte einen Teleskopschlagstock und Reste von vermutlich Cannabis zum Vorschein. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Deutsche in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof gebracht. Bei der Durchsuchung wurden die Beamten weiter fündig. Neben einem Einhandmesser wurde eine geringe Menge, vermutlich Cannabis, fest und im Weiteren sichergestellt. Der 20-Jährige erhält Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz.

