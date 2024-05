Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Ins Gebüsch geschubst

Coesfeld (ots)

Ein Jugendlicher soll während des Grasbahnrennens am 09.05.24 in Lüdinghausen Besucher ins Gebüsch geschubst haben. Zwei Fälle sind bisher angezeigt worden, die gegen 16.30 Uhr passierten. Nachdem eine 19-jährige Nordkirchenerin wieder aufstehen wollte, trat der Jugendliche sie mit dem Knie, sodass sie erneut in den Busch fiel. Ein 63-jährige Selmer wollte an einer Menschenansammlung vorbeilaufen, als der Täter ihn in eine Hecke schubste. Die Nordkirchenerin und der Selmer zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

- männlich - athletische Statur - 14-15 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - dunkle kurze Haare - blau weißes Trikot - lange Hose - südländisches Erscheinungsbild

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell