POL-COE: Ascheberg, Auf dem Berg/ Geldkassette aufgebrochen

Coesfeld (ots) - In Lüdinghausen wollten Unbekannte in zwei Autos einbrechen. An der Tüllinghofer Straße hebelten Täter mit einem unbekannten Gegenstand an der Gummidichtung der Fensterscheibe eines schwarzen Renault Megane Scenic. Die Gummidichtung und der Lack wurden beschädigt, ein Zugriff auf den Innenraum misslang. Tatzeit war zwischen 16 Uhr am Freitag (10.05.24) und 12 Uhr am Samstag (11.05.24). Ebenfalls ...

