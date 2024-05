Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Steinfurt, Münster, Nordwalde/ Tatverdächtige nach Raub auf Tankstelle in Olfen festgenommen/ Möglicherweise für weitere Taten verantwortlich

Coesfeld (ots)

Nachtrag zur Pressmitteilung "Olfen, Schlosserstraße, Westfalen-Tankstelle; Raub mit Schusswaffe und Messer" (ots vom 11.05., 07:01 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5776793)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Münster, der Polizei Coesfeld und der Polizei Steinfurt

Nach dem Raub auf eine Tankstelle in Olfen am Samstag (11.05.24) kamen die mutmaßlichen Täter nicht weit. Für sie ging es noch am Sonntag (12.05.24) in Untersuchungshaft. Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen sie auch für ähnliche Taten in Steinfurt verantwortlich sein.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Münster wollte gegen 9 Uhr am Samstag (11.05.24) ein mit drei Männern (19, 55, 35 Jahre) und einer Frau (39 Jahre) besetztes Auto kontrollieren. Sie stoppten es in Münster an der Grevener Straße.

Als die Polizisten aus dem Streifenwagen ausstiegen, beschleunigte der 19-jährige Fahrer das Fahrzeug. Die Polizei folgte dem Wagen. Die Flucht endete in Nordwalde, nachdem der Fahrer das Auto stoppte. Alle Insassen versuchten zunächst noch zu Fuß wegzulaufen. Die Polizisten stellten alle vier Verdächtigen jedoch kurz darauf und nahmen sie fest. Die Einsatzkräfte stellten mehrere Messer sowie eine schwarze Schreckschusswaffe sicher.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich gegen die drei Männer der dringende Tatverdacht des Raubes auf die Olfener Tankstelle sowie weiterer Taten in der Vergangenheit in Steinfurt. Dabei geht es um den Raub auf eine Tankstelle an der Carl-Benz-Straße am 02.05.24. Außerdem um Diebstähle aus einem Bekleidungsgeschäft (09.05.24) und einem Lebensmittelgeschäft (10.05.24).

Die Tatverdächtigen wurden am Sonntag (12.05.24) einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl vor, der vollstreckt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

