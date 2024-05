Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schlosserstraße, Westfalen-Tankstelle; Raub mit Schusswaffe und Messer

Coesfeld (ots)

Am 11.05.2024, 04:04 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf die Westfalen-Tankstelle auf der Schlosserstraße in Olfen. Zwei bislang unbekannte Männer betraten den Verkaufsraum, bedrohten die Kassiererin mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Danach flüchteten diese in unbekannte Richtung. Fluchtmittel sind unbekannt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide ca. 30 Jahre, ausländischer Akzent, ca. 175 cm, schmale Statur, dunkel bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02591-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell