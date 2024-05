POL-COE: Lüdinghausen, Ondrup/Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - In Havixbeck haben Unbekannte Fahrräder gestohlen. Am Bahnhof entwendeten Diebe drei Pedelecs. Einmal zwei der Marke Pegasus am 29.04.24 zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr, das andere Pedelec der Marke Bosch am Mittwoch (08.05.24) zwischen 8 Uhr und 12 Uhr. Zudem entwendeten Diebe am Mittwoch (08.05.24) ein Kinderfahrrad vom Kirchplatz. Passiert ist das zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr. Alle Zweiräder waren ...

