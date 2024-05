POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogenhändler und Kuriere in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Beim Brand eines Wohnhauses in Bruchsal wurden am Dienstagvormittag eine Frau und drei Kinder durch Rauchgas verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen, meldeten Anwohner gegen 11:15 Uhr ein Feuer und starke Rauchentwicklung aus einem Hinterhaus in der Fritz-Erler-Straße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss des Gebäudes. Die Bewohner des Hauses bemerkten ...

mehr