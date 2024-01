Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Vandalismustaten an Bahnanlagen im Raum Kassel

Hofgeismar / Grebenstein / Wabern (ots)

Zu mehreren Vandalismusschäden kam es gestern (23.1.) an Bahnhaltepunkten im Raum Kassel. Dabei haben bislang Unbekannte u.a. Graffiti gesprüht und eine Glasscheibe beschädigt. Die Graffititaten wurden an den Bahnhaltepunkten Wabern und Hofgeismar begangen. In Hofgeismar wurde die Seitenwand vom Treppenaufgang mit roter Farbe besprüht (5 qm). Dabei entstand ein Schaden von 600 Euro. In Wabern beschmierten Unbekannte die Scheibe eines Aufzuges (1 qm) mit grüner Farbe und verursachten einen Schaden von rund 150 Euro.

Glasscheibe beschädigt

Im Bahnhof Grebenstein wurde die Glasscheibe des Treppenaufgangs vermutlich durch einen Steinwurf stark beschädigt. Die Schadenshöhe liegt hier bei 500 Euro.

Zu den genauen Tatzeiten können bislang keine Angaben gemacht werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu den Beschädigungen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

