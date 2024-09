Geldern (ots) - Am Freitag (20. September 2024) wurde auf dem Parkplatz eines Hotels an der Danziger Straße in Geldern ein geparkter schwarzer Volvo XC90 beschädigt. Der Wagen war in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr rückwärts etwa mittig gegenüber den beiden Zufahrten in einer Parkbucht abgestellt und wurde im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt. ...

