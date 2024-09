Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Parkender Volvo auf Hotel-Parkplatz beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Freitag (20. September 2024) wurde auf dem Parkplatz eines Hotels an der Danziger Straße in Geldern ein geparkter schwarzer Volvo XC90 beschädigt. Der Wagen war in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr rückwärts etwa mittig gegenüber den beiden Zufahrten in einer Parkbucht abgestellt und wurde im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Hotels entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

