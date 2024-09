Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch-Pfalzdorf - Versuchter Einbruch in freistehendes Haus

Besitzer verjagt Einbrecher über Lautsprecher

Goch (ots)

Am Montag (23. September 2024) versuchten zwei unbekannte Männer in ein Haus an der Bedburger Straße in Goch-Pfalzdorf einzubrechen. Sie schlugen dazu zwei Fenster ein. Der Besitzer konnte dies über eine Kamera beobachten und sprach die Männer über den Kameralautsprecher an. Diese flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Da der Tatort in unmittelbarer Nähe zum Bestattungswald im Tannenbusch liegt, besteht die Möglichkeit, dass die Täter in diese Richtung geflohen sind und möglicherweise dort von Spaziergängern gesehen wurden. Die Täter werden als ca. 20 und ca. 40 Jahre alt beschrieben, der jüngere trug eine Jeans und einen blauen Kapuzenpullover der Marke "Nike", der ältere Täter eine blaue Base-Cap, einen blauen Pullover, blaue Jeans und trug einen blauen Rucksack. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum versuchten Einbruchsdiebstahl oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Tannenbusch machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell